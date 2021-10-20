Белоусов предложил ввести выплаты для поддержки бизнеса

Правительство предложило для поддержки малого и среднего бизнеса в пострадавших из-за пандемии отраслях запустить выплаты на каждого занятого в размере одного МРОТ. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, написала газета «Известия».

Правительство может начать выплачивать малым и средним предприятиям гранты в размере одного МРОТ на занятого уже с 15 ноября, заявил Белоусов.

Поддержку окажут по заявительному принципу. Выплаты будут осуществлять до 31 декабря.

«Это потребует около 27 миллиардов рублей, охват составит порядка 2 миллионов человек и, соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», — сказал Белоусов в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.

Белоусов заверил, что власти отслеживают ситуацию с бизнесом на фоне роста заболеваемости ковидом. Кабмин готов предложить новые меры поддержки при необходимости, сказал он.

Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. С таким предложением к главе государства в связи с ухудшающейся эпидемической обстановкой обратилась вице-премьер Татьяна Голикова.