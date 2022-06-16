Белоусов назвал три сценария изменений российской экономики

Первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов озвучил в интервью ТАСС три возможных сценария трансформации экономики РФ: мобилизационный, путь реформ и ситуационное реагирование. При этом первый сам чиновник считает наименее вероятным.

По мнению Белоусова, сценарий мобилизационной экономики не слишком подходит России, поскольку этот путь означает «страдания миллионов людей».

«Мы готовы заплатить данную цену за то, чтобы куда-то прорваться?» — задал он риторический вопрос.

Сценарий номер два — это путь реформ. Он подразумевает изменения правил жизни в разных областях, что сам Белоусов назвал «половиной правды» и добавил, что такого рода сценарий также включает изменение равовесий, условий, соотношений между разными социальными группами и разными группами элит. По мнению вице-премьера, Россия смогла «более или менее» справиться с реформами в первой половине 2000-х годов, в том числе благодаря сильному движению в элитах, которые сумели консолидироваться.

Третий сценарий развития российской жкономики — сценарий ситуационного реагирования. Его Белоусов считает наиболее вероятным в сложившейся ситуации.

«Для нас он очень привычный: какие-то проблемы нарастают, мы понимаем на горизонте двух-трех-пяти лет, что „что-то идет не так“, и мы вот в этом „что-то не так“ начинаем что-то менять», — пояснил вице-премьер.

По словам Белоусова, третий сценарий отличается от второго тем, что изменения хотя и имеют место, они не являются реальными реформами, происходит «подстраивание и система двигается». Вице-премьер честно называет его не самым эффективным, но самым безопасным в социальном плане. Кроме того, при нем гарантирована сильная социально-политическая поддержка со стороны общества, «если не возникнет каких-то нарастающих угроз и проблем для общества в целом».

Ранее Белоусов заявил, что российский рубль в настоящее время чрезмерно укреплен. Оптимальным курсом для отечественной валюты является 70-80 рублей за доллар.