По словам Лукашенко, Россия всегда подставляла Белоруссии плечо, оба народа всегда были вместе, поэтому возникает резонный вопрос: зачем куда-то разворачиваться и выказывать плохое отношение?

Президент Белоруссии заверил, что ни при нем, ни после него Минск никогда не позволит предать Москву.

«Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали», — обозначил Лукашенко.