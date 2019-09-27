Белоруссия предложила идею сформировать цифровой суверенитет стран

«Речь идет о заключении двусторонних и многосторонних соглашений об обеспечении международной информационной безопасности. Ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, а также невмешательства стран в информационные ресурсы друг друга», — произнес Макей во время 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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Цифровая независимость позволит государствам самостоятельно принимать решения в рамках своих информационных полей. Например, блокировать кибератаки, а также заниматься защитой критической инфраструктуры. По словам главы внешнеполитического ведомства Белоруссии, цифровой нейтралитет поможет исключить вмешательство в киберпространство других стран, которые могут нанести ущерб безопасности.

Данная инициатива станет основой для формулирования «международных правил, ответственного поведения в виртуальном пространстве». Кроме того, она послужит целям укрепления связи между государствами, а также повысит эффективность совместной борьбы против угроз террористов в киберпространстве.

Макей сделал акцент, что Белоруссия готова делать шаги к сотрудничеству в данной сфере со всеми странами мира. Сегодняшнюю ситуацию глава МИД страны назвал начальным этапом длительного глобального процесса, так называемой «технологической гонки вооружений».

«Опасность состоит в том, что эту гонку могут использовать как силы добра, так и силы зла. И наша задача сделать все для того, чтобы зло не получило ни малейшего шанса на доминирование», — подчеркнул Владимир Макей.

В финале речи он еще раз обратил внимание слушателей на необходимость расширения цифрового сотрудничества между государствами.