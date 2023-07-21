Власть 21 июля 2023, 20:05 Белоруссия не получит контроль над переданным Россией ядерным оружием Замглавы МИД Рябков: ядерное оружие России разместят в Белоруссии согласно графику РИА «Новости»

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Ядерное оружие будут размещать в Белоруссии согласно графику, который озвучил президент Владимир Путин. Как сообщил ТАСС, на это указал замглавы МИД России Сергей Рябков.

«График работ, связанный с решением этого вопроса, был обнародован в заявлениях президента России. Мы исходим из того, что он остается в силе», — сказал замминистра.

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По словам Рябкова, на данный момент нет никаких изменений или дополнений к тому, что раньше обсуждали и выносили в публичное пространство по теме.

При этом дипломат заявил, что контроль над ядерными объектами не передадут белорусским военным.

«Хотелось бы подчеркнуть, что передачи контроля за ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых мероприятий не происходит», — добавил Рябков.

В начале июня стало известно, что российские ядерные боеприпасы начали перемещать в Белоруссию. По словам президента страны Александра Лукашенко, боеголовки разместили на территории республики исключительно в оборонительных целях.