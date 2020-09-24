Белоруссия начнет сотрудничать с пятью регионами России

Белоруссия заключит соглашения о сотрудничестве с пятью регионами России. Речь идет о торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной и гуманитарной сферах.

Республика заключит соглашения с Ленинградской областью, Башкортостаном, Хабаровским краем, Самарской и Курской областями. Об этом стало известно из постановления Совета министров Белоруссии № 551. Документ опубликовали на национальном правовом интернет-портале.

28–29 сентября в Минске и Минской области пройдет VII Форум регионов Белоруссии и России. Первый день форума пройдет в дистанционном формате, в рамках которого проведут заседания пяти различных секций. Кроме того, там пройдут заседания межпарламентской комиссии — на них будут обсуждать сотрудничество двух стран.

Темой пленарного заседания, которое пройдет 29 сентября, станет 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Форум посвятят историческому наследию Победы как основе развития социально-экономических и духовных связей россиян и белорусов. Планируется, что в этот день страны заключат там коммерческие контракты на 750 миллионов долларов.

Полномочия для подписания документов возложили на вице-премьера Белоруссии Игоря Петришенко. Он заключил с российскими регионами соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.