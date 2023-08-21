Власть 21 августа 2023, 09:33 Белоруссия и Россия задумались о 12 совместных проектах в промышленности Вице-премьер Пархомчик: Белоруссия обсудила с РФ проекты по импортозамещению Unsplash

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Белоруссия ведет переговоры с Россией о еще 12 импортозамещающих проектах в сфере промышленности. На них могут пойти средства из российского кредита. Такое заявление сделал белорусский вице-премьер Петр Пархомчик в интервью телеканалу ОНТ.

По его словам, стороны в рамках Союзного государства сейчас осуществляют 17 инвестиционных проектов на сумму в 127 миллиардов рублей. Речь идет о тех инциативах, котоые уже согласованы Россией и Белоруссией.

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«Дополнительно сегодня на согласовании находятся еще 12 проектов на сумму 37 миллиардов рублей, которые будут рассмотрены в ближайшее время», — добавил он.

Пресс-служба правительства республики еще в ноябре прошлого года сообщила, что страны подписали межправительственное соглашение о выделении Белоруссии кредита на сумму 105 миллиардов рублей. Эти деньги должны пойти на импортозамещающие проекты.

Сначала речь шла о финансировании 12 импортозамещающих кооперационных проектов, их в рамках соглашения должны реализовать в Белоруссии. Позже число инициатив увеличилось, отметило РИА «Новости».