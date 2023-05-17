Власть 17 мая 2023, 19:16 Белгородским девятиклассникам на дистанте пообещали аттестаты с отличием без экзаменов Белгородским девятиклассникам на дистанте пообещали красные аттестаты без сдачи ОГЭ РИА «Новости»

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Девятиклассникам из приграничных районов Белгородской области, обучающимся дистанционно, пообещали выдать аттестаты с отличием без экзаменов. Глава регионального министерства образования Андрей Милехин рассказал «Подъему», что идею уже одобрили в Минпросвещения страны.

Ранее в министерстве образования Белгородской области сообщали, что выпускники девятых классов из 284 школ региона не получат такие документы из-за «особенностей государственной итоговой аттестации». По словам Милехина, губернатор Вячеслав Гладков попросил Минпросвещения России рассмотреть возможность выдачи красных аттестатов школьникам, имеющим оценки «отлично».

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«Данная инициатива предварительно одобрена Министерством просвещения РФ и в ближайшее время будут внесены соответствующие изменения в нормативные документы», — отметил Милехин.

В начале мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отмене выпускных и последних звонков в шебекинских школах из-за обстрелов ВСУ. Он добавил, что мероприятия проведут в другом режиме — так, чтобы это было безопасно.