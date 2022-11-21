21 ноября 2022, 15:41
Белгородская область создаст засечную черту на границе с Украиной
Губернатор Гладков сообщил об укреплении рубежей в Белгородской области
Власти Белгородской области приступили к созданию на границе с Украиной засечной черты из-за напряженной обстановки, в частности регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, сообщил ТАСС.
«Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие», — сказал Гладков.
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Он добавил, что активные работы ведутся уже с апреля. Губернатор подчеркнул, что Белгородская область всегда стояла на рубеже и защищала российское государство. По его словам, это актуально и сейчас.
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Ранее стало известно, что в регионе продлили «желтый» уровень террористической опасности, он будет действовать до 6 декабря.
Гладков 20 ноября сообщил об обстреле села Нижний Ольшанец. В результате атаки ВСУ пострадала женщина, она получила ранение в ногу.
Россия
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