Власть 21 ноября 2022, 15:41 Белгородская область создаст засечную черту на границе с Украиной Губернатор Гладков сообщил об укреплении рубежей в Белгородской области РИА «Новости»

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Власти Белгородской области приступили к созданию на границе с Украиной засечной черты из-за напряженной обстановки, в частности регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, сообщил ТАСС.

«Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие», — сказал Гладков.

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Он добавил, что активные работы ведутся уже с апреля. Губернатор подчеркнул, что Белгородская область всегда стояла на рубеже и защищала российское государство. По его словам, это актуально и сейчас.

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Ранее стало известно, что в регионе продлили «желтый» уровень террористической опасности, он будет действовать до 6 декабря.

Гладков 20 ноября сообщил об обстреле села Нижний Ольшанец. В результате атаки ВСУ пострадала женщина, она получила ранение в ногу.