Власть 06 февраля 2024, 17:24 Беглов уволил Дрегваля с поста вице-губернатора Петербурга Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль ушел в отставку. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Постановление об освобождении Дрегваля с занимаемого им поста подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. В пресс-службе уточнили, что чиновник решил уволиться по собственному желанию, его обязанности будет временно исполнять вице-губернатор Кирилл Поляков, проинформировал RT.

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«Входивший в сферу ответственности Сергея Дрегваля блок временно переходит под управление вице-губернатора Кирилла Полякова», — указали в администрации Петербурга.

Дрегваль координировал работу комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитета по тарифам. Его блок будет контролировать Поляков, который отвечает также за транспорт и промышленность.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уволил главу Вейделевского района Александра Алексеева. В отставку также ушла заместитель губернатора Юлия Щедрина.