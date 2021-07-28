Беглов рассказал о планах по строительству в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал интервью газете «Петербургский дневник». Он рассказал, как администрация губернатора строит диалог с горожанами, и поделился планами по строительству.

Беглов подчеркнул, что основной функцией администрации является выстраивание диалога с жителями города. Кроме того, на администрации лежит задача координирования других органов власти.

«За последние годы, в том числе по обращениям жителей, мы приняли беспрецедентные меры по строительству социальных учреждений и созданию общественных пространств. О многих из них нас просили жители», — сказал Беглов.

Зав 2019 и 2020 годы в Петербурге открыли 70 новых детских садов, 19 школ и 29 медучреждений. Еще 26 детских садов, 11 школ и 13 поликлиник планируется открыть до конца этого года.

«В этом году наиболее значимые объекты — „Зима-лето парк“ в Металлострое, второй этап благоустройства набережной Охты, территории у Федоровского городка и Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района», — добавил губернатор Санкт-Петербурга.