Главу мобилизационного управления администрации уволили в Петербурге | 360°

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Главу мобилизационного управления администрации уволили в Петербурге

Глава Петербурга уволил начальника мобилизационного управления Шевченко

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил главу мобилизационного управления администрации Виктора Шевченко. Об этом сообщили на сайте администрации города.

«Губернатор Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации губернатора Санкт-Петербурга Виктора Шевченко», — сообщили представители ведомства.

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По их данным, место уволенного начальника с 17 октября займет Владимир Буянов. Ранее он занимал должность первого заместителя Шевченко.

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Причины поспешного увольнения прежнего руководителя мобилизационного управления администрации Санкт-Петербурга пока не разглашаются.

Ранее стало известно, что 17 октября в Москве завершат задачи по частичной мобилизации. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что в городе выполнен план по призыву. Также градоначальник назвал недействительными повестки, которые должны были разослать по месту жительства или на рабочие места позднее 17 числа.

Санкт-Петербург

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