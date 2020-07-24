Беглов назначил себе нового специального представителя

Воробьева до этого возглавляла комитет по образованию при администрации Санкт-Петербурга — с 2012 года. С 25 июля эту должность временно займет ее бывшая заместительница Ирина Асланян.

«Жанна Воробьева освобождена от должности председателя комитета по образованию и назначена специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга», — говорится в комментарии городской администрации.

Воробьева — заслуженный учитель России, почетный работник общего образования РФ.

Ранее Беглов решил сократить часть сотрудников администрации города. Он отдал поручение в течение двух недель составить списки сотрудников, которые попадут под сокращение. Так губернатор хочет сэкономить городской бюджет и сделать работу Смольного эффективнее.