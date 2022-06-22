«Бебиситтер хайпанула не то слово». Матвиенко прочитала стих об англицизмах

Модные иностранные слова в русском языке всегда можно заменить русским аналогом, не прибегая к заимствованию англицизмов, от них необходимо избавляться на законодательном уровне. Об этом на заседании Совета Федерации заявила спикер Валентина Матвиенко.

Сенатор прочитала стихотворение об англицизмах, вызвав дружные аплодисменты у коллег.

«А у нас тут воркшоп, а у вас? А у нас тут бебиситтер хайпанула не то слово. Год пиарился родитель вместе с чадом на ток-шоу. А у нас известный гуру в области архитектуры сделал селфи для пиара, лук он выбрал экстремала», — прочитала она.

Матвиенко заявила, что не стоит искажать великий русский язык иностранными словами, и предложила закрепить эти правила на законодательном уровне.

«Например, слово „кешбэк“ уже употребляется на уровне правительства. Ведь есть отечественные аналоги. Нам нужно не позволить засорить язык Пушкина», — подчеркнула спикер Совфеда.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что власти полуострова уже подготовили словарь по замещению заимствованных англицизмов русскими вариантами слов.