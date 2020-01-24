Базы данных ВАИ и ГИБДД объединят

Военная автомобильная инспекция (ВАИ) и ГИБДД в 2021 году объединят базы данных для создания новой автоматизированной системы контроля за транспортом. Это позволит двум службам получать полную информацию о водителе и машине.

Военные инспекторы получат в свое распоряжение информацию о штрафах за нарушение ПДД, сообщила газета «Известия». Что особенно ценно для военных в полевых условиях на контрольных постах ВАИ, это возможность в реальном времени видеть, когда техника выехала из части, где и как часто делали остановки.

Комплексная автоматизированная транспортная информационная управляющая система (КАТИУС) позволит отслеживать машины для грамотной организации движения колонн. В нее будет поступать информация из двух служб. История нарушений ПДД поможет правильно и адекватно назначить наказание водителю, который и в гражданской жизни пренебрегает нормами безопасного движения.

Как сообщил начальник Военной автомобильной инспекции полковник Сергей Постников, вся необходимая научно-исследовательская работа была проведена в 2018 году.

Бывший начальник ГАИ и ГИБДД Владимир Федоров заявил «Известиям», что КАТИУС повысит безопасность дорожного движения.

«Военные водители передвигаются по автодорогам общего пользования. Усиление контроля поможет избежать ДТП, совершенных по их вине или из-за отказа техники. Раньше сотруднику ВАИ надо было остановить машину, чтобы проверить права, путевой лист и сопроводительные документы на груз, — отметил эксперт.

Теперь же инспекторы смогут через компьютер узнать номер машины, ее груз, техническое состояние и данные водителя.