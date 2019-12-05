Батрутдинов спросил Медведева про борьбу телевидения и интернета

Комик и шоумен Тимур Батрутдинов задал вопрос премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на его пресс-конференции. Ведущий ТНТ поинтересовался у Медведева, чему зритель в итоге отдаст предпочтение — интернету или телевидению.

Батрутдинов начал свой спич со сравнения тандемов.

«От телеканала ТНТ делегирован именно я, скорее всего, потому что я так же, как и вы, являюсь частью известного в России дуэта. Я бы даже сказал тандема. И в нашем тандеме вас обычно играю я, чтобы вы понимали, почему вопрос задаю я, а не Харламов», — заявил он.

Медведев в ответ пошутил, что, видимо, на другой-пресс-конференции (президента РФ Владимира Путина) по логике вещей должен появиться Гарик Харламов. Вопрос конкуренции интернета и телевидения премьер-министр назвал серьезной дилеммой. По его словам, об этой проблеме он начал говорить еще 15-17 лет назад, когда работал в администрации президента РФ.

«Телевидение, безусловно, очень важно. По глубине проникновения, сколько бы ни критиковали <…>, глубина проникновения у телевидения выше», — заявил Медведев.

Он отметил, что важны обе платформы. При этом интернет, по его мнению, своим содержанием обязан телевидению.

«Так что победила дружба», — заключил премьер.