Бастрыкин заявил, что украинские националисты готовы жертвовать мирным населением для своих целей

Следственный комитет РФ продолжает внимательно следить за событиями на Украине. В том числе ведомство собирает доказательства о преступлениях украинских военных против населения Донбасса. Глава СК Александр Бастрыкин выразил уверенность, что националисты пойдут даже на жертвы среди мирных жителей для своих целей.

В интервью ТАСС он заявил, что Следственный комитет с 2014 года завел более 500 уголовных дел по событиями на Украине и в Донбассе. Их фигурантами являются 180 лиц.

«Среди них есть в том числе высокопоставленные представители военного и политического руководства Украины — бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, председатель Верховной рады Александр Турчинов, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко», — сказал Бастрыкин.

Также он перечислил имена командиров подразделений ВСУ, среди которых Валерий Исмаилов, Олег Микац, Михаил Прокопив, Андрей Грищенко и другие.

«Все эти годы мы видим ненависть, жестокость и подлость по отношению к мирному населению Донбасса со стороны украинских силовиков. <…> Видимо, националистические идеи, которые все больше пропитывали украинское общество, пускали свои корни и распространялись сверху вниз, действительно проросли очень глубоко», — сказал глава СК.

По-другому он не может объяснить действия украинских военнослужащих, минировавших территорию около жилых домов, где в итоге погибли трое детей. По его словам, также украинские силы стреляли из крупнокалиберной артиллерии по жилым кварталам.

«И судя по тому, что мы видим сейчас, националисты готовы на любые жертвы среди мирного населения. В Донбассе находится крупная группировка вооруженных формирований украинской стороны», — почеркнул глава Следственного комитета России.

Он добавил, что в распоряжении российских военных оказались документы командования Национальной гвардии Украины, свидетельствующие о подготовке ею массированного наступления.

«Если бы российская армия не начала специальную операцию, то украинские националисты имели бы значительно больше простора и сил для концентрации своих ударов по территориям ДНР и ЛНР. Тогда потери среди мирного населения были бы гораздо больше», — заключил Бастрыкин.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил, что за помощью к нему обратились главы ЛНР и ДНР. По его словам, нужно прекратить геноцид и издевательства над населением Донбасса.