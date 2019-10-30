Бастрыкин взял под контроль дело об избиении девочки в детсаду Ярославля

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль резонансное дело об избиении воспитанницы детского сада в Ярославле одногруппниками. Он поручил следователям выяснить все причины происшедшего.

Инцидент произошел 29 октября в детском саду № 236 Ярославля. Живущий напротив учреждения мужчина на видео снял момент, как несколько мальчиков катают по земле и избивают девочку, которая даже не может встать на ноги. Свидетель заявил, что все это происходило на глазах у воспитателя.

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В дело вмешались следственные органы, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в регионе. Педагога временно отстранили от работы. Было возбуждено головное дело по статье об оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности.

«Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела и поручил установить все причины и условия, способствовавшие произошедшему», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В детском саду от комментариев отказались. В эту историю пообещали вмешаться местный власти и департамент образования.

Уполномоченный по правам ребенка по Ярославской области Михаил Крупин начал проверку инцидента, и уже выяснил, что руководство детсада родителям девочки и врачам о случившемся не сообщили.

Сейчас она проходит медицинское обследование.

По словам директора городского департамента образования Елены Ивановой, с согласия родителей с девочкой работает психолог.