Бастрыкин потребовал выяснить причины задержания россиянина в Чехии

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания россиянина в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру. Сообщение об этом появилось на сайте СК РФ.

«Председатель Следственного комитета России поручил изучить основания задержания в Чешской Республике российского гражданина», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик ранее подтвердил РИА «Новости», что гражданина России 12 сентября задержали в аэропорту Праги. Основанием для этого был ни международного ордера на арест, выданного Украиной.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов ранее в воскресенье заявил, что задержанным является участник событий «Крымской весны» — Александр Франчетти.

Посольство РФ в Праге 12 сентября сообщило о задержании в международном аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти. В аэропорт направился представитель консульского отдела посольства России для оказания необходимой консульской помощи. Российские дипломаты находятся на связи с представителями чешских властей и родственниками задержанного.