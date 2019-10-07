Бастрыкин поставил Следственному комитету тройку с плюсом

Бастрыкин взял на контроль дело об издевательстве над воспитанником Резника Подробнее

«Я недоволен тем, что происходит в Следственном комитете, оцениваю работу на тройку с плюсом», — сказал глава СК.

По словам Бастрыкина, за 2018 год в Следственном комитете «заменили» 40% руководителей территориальных органов. Кроме того, ежегодно 1,5 тысячи следователей ведомства подвергаются дисциплинарным наказаниям.

При этом Следственный комитет, добавил Бастрыкин, «активно применяет» проверки и ведомственные наказания нерадивых сотрудников.

Речь идет о случаях, «когда была неорганизованность явная, отсутствие четкого контроля и дисциплины».