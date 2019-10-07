  • Бастрыкин поставил Следственному комитету тройку с плюсом

    07 октября 2019, 20:18

    Кирилл Фролов

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин оценил работу ведомства на тройку с плюсом. Об этом он заявил на открытии съезда некоммерческой организации «Национальная медицинская палата», сообщил ТАСС.
    Бастрыкин поставил Следственному комитету тройку с плюсом

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    «Я недоволен тем, что происходит в Следственном комитете, оцениваю работу на тройку с плюсом», — сказал глава СК.

    По словам Бастрыкина, за 2018 год в Следственном комитете «заменили» 40% руководителей территориальных органов. Кроме того, ежегодно 1,5 тысячи следователей ведомства подвергаются дисциплинарным наказаниям.

    При этом Следственный комитет, добавил Бастрыкин, «активно применяет» проверки и ведомственные наказания нерадивых сотрудников.

    Речь идет о случаях, «когда была неорганизованность явная, отсутствие четкого контроля и дисциплины».