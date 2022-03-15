Бастрыкин поручил возбудить дело после заочного ареста Соловьева на Украине

Суд во Львове заочно арестовал российского журналиста и ведущего Владимира Соловьева за «публичные призывы к изменению государственной границы Украины». Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против должностных украинских лиц, принявших это решение.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало основанием для избрания меры пресечения Соловьеву ходатайство следователя ведомства по особо важным делам, уточнили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Дело является очередной попыткой незаконного привлечения граждан России к уголовной ответственности», — подчеркнули в СК РФ.

Быстрыкин в ответ поручил возбудить дело о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и о незаконном задержании. Следователям предстоит получить и закрепить по нему доказательства.

Несколькими днями ранее видеохостинг YouTube заблокировал основной и резервный каналы Владимира Соловьева.