Бастрыкин поручил разобраться с лишением наследства семьи Баталова

Следователи проведут проверку и возбудят уголовное дело о мошенничестве и хищениях недвижимости у семьи актера, если для этого появятся основания. Ход и итоги проверки находятся на контроле в центральном аппарате СК.

Ранее СМИ сообщили, что у вдовы и дочери-инвалида Баталова отобрали недвижимость и увели деньги со счетов. Утверждалось, что к этому причастны близкие люди артиста, которые опекали его семью последние 15 лет.

Вдова актера Гитана Леонтенко и дочь Мария обратились в полицию и потребовали завести уголовное дело в отношении Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Именно их родственники покойного актера обвиняют в присвоении обманным путем нотариальных доверенностей на управление всем движимым и недвижимым имуществом Баталовых.

Баталов снялся в более чем 40 фильмах, среди них «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой», «Зонтик для новобрачных».

Баталов умер в Москве 15 июня 2017 года в возрасте 88 лет.