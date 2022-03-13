Бастрыкин поручил продолжать расследование обстоятельств обстрелов в ДНР

Обстоятельства новых обстрелов в Донецкой народной республике необходимо продолжать фиксировать и расследовать. Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили на сайте СК.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России фиксировать и расследовать обстоятельства новых обстрелов в Донецкой Народной Республике», — сказано в сообщении.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ открывали огонь по ДНР 33 раза за сутки. За это время украинские войска применили 496 единиц боеприпасов. В результате ранения получили четверо мирных жителей республики.

В ведомстве уточнили, что следствие продолжает собирать доказательства данных обстрелов, чтобы вести дальнейшее расследование преступной деятельности украинских военных.