Бастрыкин поручил оценить призывы бойца «Азова» к убийствам жителей Донбасса

Дать правовую оценку высказываниям бойца украинского батальона «Азов»*, который призывал к убийствам жителей Донбасса, поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Председатель СК России поручил центральному аппарату дать уголовно-правовую оценку высказываниям азовца* с позывным „Медик“», — сказано в сообщении.

Как стало известно СК, ранее в одной из социальных сетей мужчина во всеуслышание заявил о возможности ликвидации жителей Донбасса и их детей.

В рамках поручения следователи проанализируют эти высказывания и вынесут им необходимую уголовно-правовую оценку.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины пропускного пункта в Курской области. Его подчиненным следует зафиксировать и расследовать данный факт, а также установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления

*«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.