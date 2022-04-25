facebook_pixel
    25 апреля 2022, 01:16

    Бастрыкин поручил оценить призывы бойца «Азова» к убийствам жителей Донбасса

    Глава СК Бастрыкин поручил дать оценку призывам бойца «Азова» убивать жителей Донбасса

    Александр Иванов

    Дать правовую оценку высказываниям бойца украинского батальона «Азов»*, который призывал к убийствам жителей Донбасса, поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

    «Председатель СК России поручил центральному аппарату дать уголовно-правовую оценку высказываниям азовца* с позывным „Медик“», — сказано в сообщении.

    Как стало известно СК, ранее в одной из социальных сетей мужчина во всеуслышание заявил о возможности ликвидации жителей Донбасса и их детей.

    В рамках поручения следователи проанализируют эти высказывания и вынесут им необходимую уголовно-правовую оценку.

    Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины пропускного пункта в Курской области. Его подчиненным следует зафиксировать и расследовать данный факт, а также установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления

    *«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.