Бастрыкин назначил проверку следователей, с апреля искавших пропавшего подростка

По странному стечению обстоятельств в день, когда родители пропавшего 16-летнего Влада Бахова попали на прием к главе СК РФ Александру Бастрыкину, и он назначил проверку следователей, не сумевших его найти, в Смоленской области было найдено, предположительно, его тело.

Семья мальчика приехала в Москву с жалобой на местных правоохранителей. Председатель Следкома назначил в отношении следователей служебную проверку. Бахов пропал в лесном массиве, во время празднования дня рождения, и до сих пор заведенное дело о его убийстве закрыто не было. Бастрыкин пообещал родителям подростка, что в ходе следственных действий будет использован весь имеющийся арсенал, в том числе, новейшая криминалистическая техника.

В тот же день, 29 января, Главное управление криминалистики СК России провело дополнительные поисковые мероприятия вместе с полицейскими, сотрудниками МЧС и волонтерами. В полутора километрах от места исчезновения мальчика были найдены скелетированные останки лица мужского пола и обувь, которую уже опознали родители мальчика.

Для идентификации личности неустановленного мужчины были назначены необходимые экспертизы. В том числе, генетическая.

Представитель поисково-спасательного отряда «Сальвар» рассказал РИА «Новости», что на останках сохранились части одежды.

За прошедшие с момента исчезновения Влада Бахова десять месяцев не было обнаружено никаких существенных предметов. Как сообщило местное издание Smolnarod, в поисках участвовали кинологи и добровольцы. Жители Смоленской области запустили флэшмоб с требованием передать дело в центральный аппарат Следственного комитета.