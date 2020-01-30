Башкирского чиновника обвиняют в мошенничестве при строительстве домов для сирот
Замглавы Белокатайского района Республики Башкортостан обвиняется в мошеннических схемах. Он мог совершать их при строительстве домов для детей-сирот. Сайт ToDay News Ufa со ссылкой на Следственный комитет написал, что суд выявил восемь случаев злоупотребления полномочиями.
Чиновник дал разрешение на строительство семи многоквартирных домов своей знакомой индивидуальной предпринимательнице. Здания были построены с огромным количеством нарушений, необходимых документов не было. Несмотря на это, замглавы разрешил заселяться в опасный дом.
Также по его решению выкупили 17 квартир в доме, который собирались сносить. Мужчина свою вину не признает.