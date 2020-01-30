Башкирского чиновника обвиняют в мошенничестве при строительстве домов для сирот

Чиновник дал разрешение на строительство семи многоквартирных домов своей знакомой индивидуальной предпринимательнице. Здания были построены с огромным количеством нарушений, необходимых документов не было. Несмотря на это, замглавы разрешил заселяться в опасный дом.

Также по его решению выкупили 17 квартир в доме, который собирались сносить. Мужчина свою вину не признает.