  • Башкирский кабмин заявил об отставке

    19 сентября 2019, 11:57

    Александра Ломейко

    Правительство Башкирии ушло в отставку. Кабмин республики сложил полномочия перед вновь избранным главой региона Радием Хабировым, которому предстоит сформировать его новый состав.
    Башкирский кабмин заявил об отставке

    Свои обязанности правительство будет выполнять вплоть до сделанных назначений, сообщил «Интерфакс».

    В Конституции Башкирии указано, что глава региона должен определить, кто займет пост премьер-министра и его заместителей. При формировании состава правительства также назначаются министры, председатели государственных комитетов и руководители ведомств.

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    Новое правительство должно представить главе Бурятии и парламенту республики программу, в которой описана его предстоящая деятельность.

    Сформировать кабмин планируется в течение месяца после инаугурации руководителя региона, которая состоялась 19 сентября.

    До прошедших в Бурятии выборов в правительстве республики было шесть исполняющих обязанностей заместителя премьер-министра. Структура кабмина включала в себя 14 министерств и девять госкомитетов. В него входило четыре управления, агентство по печати СМИ, а также государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.