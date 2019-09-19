Башкирский кабмин заявил об отставке

Правительство Башкирии ушло в отставку. Кабмин республики сложил полномочия перед вновь избранным главой региона Радием Хабировым, которому предстоит сформировать его новый состав.

Свои обязанности правительство будет выполнять вплоть до сделанных назначений, сообщил «Интерфакс».

В Конституции Башкирии указано, что глава региона должен определить, кто займет пост премьер-министра и его заместителей. При формировании состава правительства также назначаются министры, председатели государственных комитетов и руководители ведомств.

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Новое правительство должно представить главе Бурятии и парламенту республики программу, в которой описана его предстоящая деятельность.

Сформировать кабмин планируется в течение месяца после инаугурации руководителя региона, которая состоялась 19 сентября.

До прошедших в Бурятии выборов в правительстве республики было шесть исполняющих обязанностей заместителя премьер-министра. Структура кабмина включала в себя 14 министерств и девять госкомитетов. В него входило четыре управления, агентство по печати СМИ, а также государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.