Власть 16 марта 2023, 19:13 Башар Асад рассказал, что возвращение в ЛАГ не является самоцелью Сирии

Читать 360tv в

Сирия не собирается возвращаться в ЛАГ только ради того, чтобы вернуться, о чем заявил президент Башар Асад. Об этом сообщил RT.

По словам главы государства, возвращение в ЛАГ станет возможно только после того, как стороны придут к соглашению.

Реклама

«Другим условием возвращения является восстановление хороших двусторонних отношений. Чтобы Сирия не являлась ареной для сведения счетов, необходимо выстраивать двусторонние отношения Сирии с каждой арабской страной», — отметил Башар Асад.

Реклама

Напомним, членство Сирии в ЛАГ приостановили в 2011 году. Это было реакцией на то, как власти разогнали оппозицию в Дамаске.

Авторы: