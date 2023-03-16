16 марта 2023, 19:13
Башар Асад рассказал, что возвращение в ЛАГ не является самоцелью Сирии
Сирия не собирается возвращаться в ЛАГ только ради того, чтобы вернуться, о чем заявил президент Башар Асад. Об этом сообщил RT.
По словам главы государства, возвращение в ЛАГ станет возможно только после того, как стороны придут к соглашению.
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«Другим условием возвращения является восстановление хороших двусторонних отношений. Чтобы Сирия не являлась ареной для сведения счетов, необходимо выстраивать двусторонние отношения Сирии с каждой арабской страной», — отметил Башар Асад.
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Напомним, членство Сирии в ЛАГ приостановили в 2011 году. Это было реакцией на то, как власти разогнали оппозицию в Дамаске.
Сирия
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