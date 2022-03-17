Басурин заявил, что США планируют поставлять на Украину барражирующие снаряды

Соединенные Штаты собираются снабжать Украину барражирующими снарядами. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Сейчас идет обсуждение так называемых барражирующих снарядов американского производства, которые считаются одной из последних разработок. Там есть два типа — уничтожение живой силы противника и бронетехники. Данные комплексы <…> собираются поставлять на Украину», — заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Штаты намерены предоставить украинским военным барражирующие боеприпасы Switchblade. Речь идет о так называемых беспилотниках-камикадзе. Они несут боеголовку, а при ударе взрываются. Канал добавил, что поставки могут пройти в рамках дополнительной военной помощи Украине. О ней президент США Джо Байден объявил 16 марта.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам и заявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями он назвал денацификацию и демилитаризацию соседней страны.