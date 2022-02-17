Баранец высказался о заявлении Пентагона про опасное сближения истребителей РФ и США

Военный эксперт Виктор Баранец обсудил с «Политикой Сегодня» сообщение оборонного ведомства США об опасных сближениях американских и российских истребителей в Средиземном море.

Баранец заметил, что сегодня нет правил, которые бы обозначали конкретные цифры «безопасного расстояния».

«Когда надо сделать какую-то ложь политическую, можно и 50 сантиметров написать. Да и кто это сказал, что на полтора метра? Они что там рулеткой замеряли что ли? Просто они не ждали нашей такой реакции, не ждали, что мы будем так плотно их корабли обрабатывать и летать близко к их самолетам», — обратил внимание собеседник издания.

По его словам, все это раздражает Штаты. Он добавил, что со своей стороны РФ должна привыкать к подобным претензиям.