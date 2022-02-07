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    07 февраля 2022, 17:27

    Баранец высказался о совместном заявлении РФ и КНР

    Артур Блянихов

    Военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал совместное заявление лидеров РФ и КНР, в котором Владимир Путин обозначил тезис о едином Китае. Специалиста процитировало ИА Nation News.

    «Тайваню очень не понравилось, когда они услышали из уст Путина тезис о едином Китае. Американские кураторы тайванских „самостийныкив“ вообще были в бешенстве», — обратил внимание Баранец.

    По его словам, одной этой фразой Путин поставил крест на китайском проекте Соединенных Штатов, выбив у них последнее оружие.

    Политический консультант Алексей Ярошенко отметил важность того, что Россия и Китай придерживаются единого мнения по ряду важных вопросов. Он заметил, что в документе обозначено правильное прочтение демократии.