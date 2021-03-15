Госдума планирует в следующем месяце рассмотреть законопроект, запрещающий взимать комиссию при переводе денег на благоустройство, узнали «Известия». Речь идет о софинансировании проектов жителями. Документ внесла Московская областная дума.

«Нам очень важно активизировать жителей, чтобы они сами путем голосования принимали решение — какая проблема более важная — и давали поручение власти. Что нужно сегодня — водокачку ремонтировать или дорогу проводить?» — рассказал о программе глава бюджетного комитета Мособлдумы Тарас Ефимов.

Вклад жителей в благоустройство законодательно закрепили в 2020 году. В федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» появилось понятие «инициативные платежи».

Эти средства люди уплачивают добровольно. Деньги зачисляются в местный бюджет для воплощения конкретных инициативных проектов.

По словам Ефимова, жители вносят 1% от сметы или меньше.

«Это немного, но люди будут чувствовать себя хозяевами», — пояснил он.

Помимо граждан от банковской комиссии предлагается освободить предпринимателей и компании.