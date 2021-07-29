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    29 июля 2021, 03:48

    Банк России примет на себя ответственность за блокировку счетов

    Анастасия Кукова

    Центробанк России подготовил новую версию законопроекта о платформе «Знай своего клиента». Он не только разделит банковских клиентов-юрлиц на группы по степени риска «отмывания» денег. Кредитные организации получат право полностью опираться на оценку юрлиц и ИП со стороны ЦБ.

    Банк России примет на себя ответственность за блокировку счетов

    Как сообщила газета «Известия», документ готовится ко второму чтению. Предложенный механизм не станет обязательным для банков. Они смогут продолжить применять свои комплаенс-системы. Это уточнение сделал один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Но при этом, если банки применят платформу в качестве источника данных о клиентах, они не будут нести ответственность в случаях, если оценка не совпала с информацией регулятора.

    «Если они (банки. ― „Известия“) опираются на информацию ЦБ и работают в соответствии с этой информацией, то у них ответственности не будет», ― сообщил Анатолий Аксаков.

    Он подтвердил, что платформу можно будет использовать в качестве единственного источника данных.

    Ранее банковское сообщество возражало против распределения ответственности за блокировку счетов и за отказ в их открытии. ЦБ направлял бы кредитным организациям информацию о надежности юрлиц и ИП, которой банки должны были следовать. Но в случае ошибки бизнес предъявлял бы претензии финансовым организациям, а не регулятору.

    В Минфине предположили, что в течение двух-трех лет все банки России в обязательном порядке перейдут на отечественное ПО.