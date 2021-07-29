Банк России примет на себя ответственность за блокировку счетов

Центробанк России подготовил новую версию законопроекта о платформе «Знай своего клиента». Он не только разделит банковских клиентов-юрлиц на группы по степени риска «отмывания» денег. Кредитные организации получат право полностью опираться на оценку юрлиц и ИП со стороны ЦБ.

Как сообщила газета «Известия», документ готовится ко второму чтению. Предложенный механизм не станет обязательным для банков. Они смогут продолжить применять свои комплаенс-системы. Это уточнение сделал один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Но при этом, если банки применят платформу в качестве источника данных о клиентах, они не будут нести ответственность в случаях, если оценка не совпала с информацией регулятора.

«Если они (банки. ― „Известия“) опираются на информацию ЦБ и работают в соответствии с этой информацией, то у них ответственности не будет», ― сообщил Анатолий Аксаков.

Он подтвердил, что платформу можно будет использовать в качестве единственного источника данных.

Ранее банковское сообщество возражало против распределения ответственности за блокировку счетов и за отказ в их открытии. ЦБ направлял бы кредитным организациям информацию о надежности юрлиц и ИП, которой банки должны были следовать. Но в случае ошибки бизнес предъявлял бы претензии финансовым организациям, а не регулятору.

В Минфине предположили, что в течение двух-трех лет все банки России в обязательном порядке перейдут на отечественное ПО.