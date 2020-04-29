Банк России не подпустил МВД к банковской тайне
«Расширение возможностей правоохранительных органов в получении банковской тайны, вопрос о чем неоднократно поднимало МВД, мы не считаем необходимым», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Центробанка России.
Там отметили, что если какой-либо банк уличат в противоправных действиях, то ЦБ оперативно сообщит в правоохранительные органы все подробности.
Ранее стало известно, что глава МВД Владимир Колокольцев направил руководителю Центрального банка Эльвире Набиуллиной письмо, в котором предложил облегчить полиции доступ к содержащим банковскую тайну документам. В письме министр отметил, что ведомство уже подготовило предложения по изменениям в федеральное законодательство по этому вопросу, однако пока ответ регулятора отрицательный.
Сейчас ЦБ постоянно находится на связи с МВД. В 2019 году регулятор направил в органы 129 заявлений о выявленных нарушениях в деятельности финансовых организаций.