Власть 12 января 2024, 12:11 «Бандероворюги». Медведев обвинил руководство Украины в расхищении денег на оружие ВСУ Зампред СБ Медведев: воровство у бандеровцев в крови Ministry of Defense of Ukraine

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал украинское руководство «бескомпромиссными ворюгами», расхищающими деньги на оружие, которые выделяют для ВСУ. Политик напомнил о публикации The New York Times, где говорится о том, что исчезло вооружение на миллиард долларов: дроны-камикадзе, ПЗРК и приборы ночного видения.

«Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из их гнилой камарильи, либо киевские рвачи», — заметил Медведев.

Он признался, что неоднократно слышал версию о том, что руководство Украины якобы обвиняют голословно и оно не украло «ни доллара». Теперь доказательства обратного все же нашлись.

Зампред СБ добавил, что воровство «у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне», в нем вся философия украинской элиты. Он вспомнил, как на вопрос о том, почему некто выдвигает свою кандидатуру на выборы, не имея шансов, «укропатриот» ответил, что это «последняя возможность украсть деньги».

Медведев иронично предложил ЕС продолжать выделять для ВСУ «свои миллиарды», чтобы их потом «с блеском разворовали».

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли мятеж со стороны военных.