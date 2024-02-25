Власть 25 февраля 2024, 04:01 Балицкий рассказал, кому давали возможность уехать на Украину Балицкий: на Украину из Запорожья выселяли людей, не поддерживающих СВО РИА «Новости»

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На Украину выселяли людей, которые не поддерживали специальную операцию. Об этом в интервью Надане Фридрихсон рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Видеозапись опубликовали на RuTube.

Глава региона отметил, что выселяли тех, кто оскорблял флаг, гимн, президента России. Это те люди, которых было «не переубедить», и им грозила опасность от соседей — на первых этапах СВО люди творили самосуд.

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«Люди вели себя крайне резко, поэтому нам надо было куда-то девать этих людей, … поэтому мы давали им возможность уехать. Кого-то принудительно выселяли», — пояснил Балицкий.

Норму выселения за антироссийскую деятельность отменили в мае прошлого года. Такая практика действовала с лета 2022 года.

Украина перестала существовать 10 лет назад после госпереворота, заявил ранее Балицкий. Тогда страну продали в руки западных кураторов и олигархов.