11 августа 2023, 16:27
Балицкий пообещал, что в Запорожской области не будет олигархов
Врио губернатора Балицкий: в Запорожье не будут приветствовать олигархов
В Запорожской области не будут приветствовать олигархов, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. В интервью РИА «Новости» он рассказал, что власти преследуют цель установления социальной справедливости.
По словам собеседника агентства, работу в сельском хозяйстве будут выстраивать на основе государственно-частного партнерства, чтобы в регионе не появились байеры, желающие «прикупить деревеньку с колхозиком».
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«Мы преследуем в этом случае и социальную справедливость, в которой люди понимают, что пришедшая Россия, вернувшаяся на эти земли <…> не подменяет одних олигархов другими», — подчеркнул Евгений Балицкий.
Он высказался о будущем Украины. По его мнению, страна лишилась собственной экономики из-за того, что решила сотрудничать не с Россией, а с Европой. По словам главы Запорожской области, эта страна попросту не состоялась, хотя в 1991 году у нее были все возможности для этого. Балицкий напомнил, что после распада СССР Украина располагала мощнейшей экономикой и производством.
Россия
Запорожская область
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