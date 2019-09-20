  • Бальбек: не стоит ожидать пересмотра санкционной политики в отношении России

    20 сентября 2019, 19:04

    Ольга Чеснокова

    Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал сайту RT слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о «деградации» антироссийских санкций.

    Украинский министр рассказал о деградации антироссийских санкций

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    По мнению крымского депутата, существующий санкционный режим позволяет Европе не доводить до конфликта с Россией.

    «Думаю, что не будет ни пересмотра санкций со стороны Евросоюза, ни их усиления, потому что это равновесие позволяет лидерам ЕС не склоняться в конфликт с Москвой или Вашингтоном», — заявил Бальбек.

    Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что санкции против России пришли к своей «деградации и распаду». Об этом свидетельствуют решение ПАСЕ о возвращении российской делегации, а также присутствие на заседаниях ОБСЕ представителей крымских СМИ.