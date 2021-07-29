Бальбек назвал заявление Арахамии про ядерное оружие популистским бахвальством

Депутат Госдумы Руслан Бальбек высказал мнение по поводу заявления депутата Рады Давида Арахамии, о том, что Украина могла бы шантажировать весь мир, будь у нее ядерное оружие. Об этом написал RT.

Бальбек считает, что это очередное популистское бахвальство. По его словам, Украина как раз-таки сохранилась как государство, благодаря отказу от ядерного оружия. Ни Россия, ни блок НАТО с шантажистами не договариваются, а скорее наоборот, заверил депутат.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия объявил, что если бы Украине удалось сохранить ядерное оружие, она могла бы «шантажировать весь мир».