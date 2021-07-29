В Госдуме ответили на заявление Байдена о проблемах РФ

Председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный в интервью радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал заявление президента США Джо Байдена об ограниченности экономики России ядерным оружием и природными ресурсами. Американский президент отметил, что подобный подход создает в России проблемы.

По словам Завального, США не прекратит вводить против России санкции. Однако он отметил, что американская империя подходит к своему закату.

«У них внутренних проблем выше крыши. В нефти они уже не доминанты, им тоже есть над чем работать. Сегодня они уже не самые развитые, Китай их догоняет и перегоняет. Мир становится более полицентрическим», — заявил политик.