Байден запланировал телефонный разговор с Зеленским на 2 января

Президент США Джо Байден собирается в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщили представители Белого дома.

Как сообщило агентство рейтер, в ходе беседы с Зеленским Байден собирается еще ах подтвердить, что Америка собирается поддерживать Украину. Других подробностей предстоящего разговора пока не приводится, сообщило «РИА Новости».

Ранее в ночь на пятницу, 31 декабря, Джо Байден провел разговор по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. На повестке были, в том числе, предложения Москвы о гарантиях безопасности в Европе, которые российская сторона представила в конце уходящего года. Переговоры по ним состоятся в январе, как с представителями США, так и с Североатлантическим альянсом.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин вновь стал самой упоминаемой персоной в средствах массовой информации. По итогам уходящего года его упоминали различные издания 4 009 402 раза. Данная информация касается изданий политической и экономической направленности.