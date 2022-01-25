Байден заявил, что не исключает введение санкций в отношении Путина

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введение санкций в отношении своего российского коллеги Владимира Путина. Об этом он сообщил журналистам, его слова процитировал Bloomberg.

Американский президент подчеркнул, что США может ввести санкции лично против Владимира Путина в случае эскалации вокруг Украины.

При этом Байден подчеркнул, что Штаты не собираются размещать военных на Украине. Он уточнил, что вторжение РФ на Украину приведет к огромным глобальным последствиям, написал Reuters.

«У нас нет намерений размещать на Украине вооруженные силы и силы НАТО», — сказал он.

Ранее газета New York Times сообщила, что американский лидер задумался о размещении войск США в Восточной Европе и Прибалтике. Речь шла о тысячах военных, авиации и кораблях.

По данным издания, главе государства представили несколько вариантов дальнейших действий — в их числе отправка в страны Восточной Европы от тысячи до пяти тысяч американских военнослужащих. При этом издание уточнило, что при необходимости их число могут «десятикратно увеличить».