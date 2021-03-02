Байден поздравил Горбачева с днем рождения

Глава США Джозеф Байден поздравил первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева с днем рождения. 2 марта политику исполнилось 90 лет, написал сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-секретаря «Горбачев-фонда» Владимира Полякова.

«Пришли поздравления от Владимира Путина, есть поздравления Дмитрия Медведева, есть поздравления Джо Байдена, Ангелы Меркель, от Франк-Вальтер Штайнмайера — это президент ФРГ, поздравления президента Италии Серджо Маттареллы», — перечислил представитель организации.

Как он отметил, добрые слова и пожелания передают Горбачеву до сих пор. Кроме этого, имениннику присылают различные презенты. В их числе корзины по 90 цветов и коробки с подарками. Еще есть музыкальные поздравления. Такое прислал юбиляру итальянский певец Андреа Бочелли.