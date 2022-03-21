Байден поставил под угрозу российско-американские отношения

Заявления Байдена в адрес Путина могут стать причиной разрыва российско-американских отношений. С таким заявлением выступил МИД РФ. Позже стало известно, что послу США в РФ вручили ноту протеста.

Байден неоднократно негативно высказывался о Путине. Накануне он назвал президента РФ «военным преступником», «кровавым диктатором» и «чистейшим головорезом». Данные высказывания были связаны со спецоперацией, которую Россия проводит на территории Украины. Таким образом Байден высказывал свое несогласие с действиями Путина.



МИД РФ считает высказанные Байденом оскорбления в адрес Путина поводом для разрыва российско-американских отношений. По данным РИА «Новости», посла США Салливана вызвали в МИД для обсуждения текущей ситуации и выработки дальнейших шагов. Также Салливану сделали демарш и вручили ноту протеста.



Также в МИД РФ подчеркнули, что хотели бы наладить с США нормальный диалог. «Перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования», — отметили в министерстве.



