Байден посетил встречу американских и украинских министров

Американские и украинские министры проводят переговоры в Варшаве. К ним присоединился президент США Джо Байден.

Украинская сторона представлена главой МИД Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. Из США приехали госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остино. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на журналистский пул.

Байден прибыл на переговоры из Брюсселя. Там он участвовал в заседании саммита глав стран G7 и Европейского совета.

Подробности текущей встреч американской и украинской сторон пока не сообщаются.

Ранее представители США делали ряд комментариев относительно взаимодействия Штатов с Украиной. По их словам, Америка напрямую не участвует в переговорах этой страны с Россией. Сам Байден отмечал, что Украина должна сама принять решения по условиям договора с РФ. Также он допустил, что для заключения мира с Россией вторая сторона переговоров может отказаться от части своих территорий.