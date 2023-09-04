Власть 04 сентября 2023, 07:24 Байден оказался разочарован тем, что Си Цзиньпин может пропустить саммит G20 Президент США Байден разочарован, что Си Цзиньпин может пропустить саммит G20 РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден разочарован слухами о том, что председатель Китая Си Цзиньпин может не приехать на саммит «Большой двадцатки». Его слова привел пресс-пул Белого дома в своем официальном сообщении, написал ТАСС.

«Я разочарован, но я намерен встретиться с ним (с Си Цзиньпином — прим. ред.)», — сказал Байден.

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Ранее о желании американского лидера провести переговоры с китайским коллегой говорил и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Однако он отметил, что администрация президента США понимает, что решение об участии в саммите примут власти Китая.

МИД КНР 1 сентября заявлял, что пока не готов прояснить ситуацию относительно поездки Си Цзиньпина на G20. Слухи о том, что он пропустит встречу в Индии на прошлой неделе распространили СМИ. По их данным, там вместо него появится премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 9 и 10 сентября в Нью-Дели. Россию на мероприятии представит министр иностранных дел Сергей Лавров.