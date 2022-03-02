Байден обвинил соцсети в экспериментах над детьми ради прибыли

Американские власти должны призвать социальные сети к ответственности за эксперимент над детьми, который осуществляется ради прибыли. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

«Мы должны требовать ответственности от социальных сетей за общенациональный эксперимент, который они проводят на наших детях во имя прибыли», — сказал он во время выступления в конгрессе, приветствуя экс-сотрудницу соцсети Facebook Фрэнсис Хауген. Его процитировало РИА «Новости».

Хауген ранее сообщила, что компания продолжала использовать подростков для повышения прибыли. При этом она понимала наносимый платформой вред для молодых ребят. Ранее она также обвинила руководство Facebook в пренебрежении безопасностью пользователей. Хауген попросила конгресс вмешаться в ситуацию.

Экс-сотрудница Facebook также выступила с разоблачениями в отношении компании на слушаниях в сенате США. Гендиректор и основатель соцсети Марк Цукерберг опроверг это. Он заявил, что для социальной сети в приоритете стоит именно безопасность пользователей, а не прибыль.