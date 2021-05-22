Байден назвал создание Палестинского государства решением в конфликта с Израилем

Единственным решением ближневосточной проблемы является существование двух государств, Израиля и Палестины. Об этом заявил президент США Джо Байден, передал сайт Yahoo News.

«Нам все еще нужно решение на основе двух государств. Это единственный ответ», — сказал Байден на пресс-конференции.

На просьбу прокомментировать призывы некоторых членов Демпартии сократить военную помощь Израилю из-за возобновления конфликта с Палестиной, Байден заявил, что его позиция по поддержке Израиля не менялась.

Также он рассказал, что США вместе с другими странами подготовят предложения по восстановлению разрушенных домов в секторе Газа, чтобы этим не занималось радикальное движение ХАМАС.

Также в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом Байден пообещал оказать помощь в обеспечении безопасности на Западном берегу реки Иордан. Кроме того США возобновят свои экономические обязательства перед жителями Западного берега.

Властям Израиля Байден заявил о необходимости прекратить столкновения радикальных арабов и евреев в Иерусалиме.