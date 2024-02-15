Власть 15 февраля 2024, 00:10 «Байден лучше Трампа». Путин сделал неожиданное заявление о президентах США Путин: Байден предпочтительнее Трампа на посту президента США РИА «Новости»

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Российские власти будут работать с любым лидером США, но Байден для РФ предпочтительнее Трампа. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Журналист спросил российского лидера, какой из двух кандидатов в президенты США лучше. Путин отдал предпочтение действующему американскому лидеру Джо Байдену.

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«Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации», — пояснил президент.

Путин добавил, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ.

Ранее Путин обвинил западных лидеров в передергивании и извращении его слов о причинах начала специальной военной операции на Украине. Президент объяснил, что Россия начала СВО для защиты республик Донбасса и выразил сожаление, что долгое время надеялся на мирное решение проблемы и не перешел к активным действиям раньше.