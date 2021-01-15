Россия надеется, что США исполнят свое обещание и закроют тюрьму на американской военной базе Гуантанамо. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы выражаем надежду на то, что новая администрация США выполнит данные в свое время Вашингтоном обещания и незамедлительно закроет тюрьму Гуантанамо, предоставит ее заключенным доступ к справедливому, независимому и беспристрастному правосудию», — ее слова привел ТАСС.

Захарова также призвала американцев подумать над актом Гуантанамо в отношении самих себя. В России надеются на необходимое расследование и привлечение всех виновных к ответственности, отметила представитель МИД. По словам Захаровой, наказать виновных нужно за санкционирование, попустительство и тайное содержание под стражей, а также пытки, ненадлежащее обращение и применении допросов с пристрастием, в том числе под предлогом борьбы с терроризмом.

Спецтюрьма США в Гуантанамо расположена на военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 километрах от одноименного города. Американцы арендуют ее с 1903 года. В 1990-е годы там был расположен фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебежать в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС принял Пентагон в рамках антитеррористической программы администрации президента США Джорджа Буша — младшего.

Тюрьма на базе Гуантанамо на Кубе давно превратилась в символ бесправия, напомнила «Политика Сегодня». Правозащитники переживают из-за издевательств над заключенными. Закрыть ее в свое время обещал еще тогдашний президент США Барак Обама.